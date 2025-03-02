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Киркоров рассказал, как живет его 13-летняя дочь в Дубае

Певец Киркоров заявил, что его дочь в Дубае не хочет учиться
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с NEWS.ru, что еженедельно созванивается по видеосвязи с директором школы в Дубае, где учатся его дети.

Киркоров признался, что в школе случаются как приятные инциденты, так и неприятные. К примеру, упала успеваемость его 13-летней дочери Аллы-Виктории.

«Особенно жалуются на Аллу-Викторию. «Не хочу учиться, а хочу жениться»! Стрельчиха типичная», — поделился артист.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

В декабре 2024 года Киркоров рассказал, что дочь и сын уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Он платит своим детям за уборку на их участке. Сын и дочь артиста получают деньги за определенную работу. Киркоров считает, что необходимо приобщать детей к работе.

В том же месяце Алла-Виктория призналась, что столкнулась с травлей в социальных сетях. Киркорова рассказала, что ее называют толстой и некрасивой.

Ранее Киркоров сделал тату с символом мира.

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