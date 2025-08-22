На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пересильд пообещали много интересного в отношениях с истероидом Ваней Дмитриенко

Психолог Абравитова: отношения Дмитриенко и Пересильд могут быть долговечными
dmitrienko_vanya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Ваня Дмитриенко относится к типу истероидов, что делает его очень эмоциональным человеком, считает психолог Мариана Абравитова. Юной актрисе Анне Пересильд не будет скучно с ним в отношениях, более того – их связь может стать долговечной, так как исполнитель явно демонстрирует настоящую искренность, рассказала она «Пятому каналу».

До этого Дмитриенко рассказал, что недавно пересмотрел вместе с Пересильд один из сериалов с ее участием, и плакал над одной из сцен. По мнению психолога, такая эмоциональность у мужчины говорит о его готовности многое отдавать партнеру и делает из него по-настоящему искреннего парня.

«Вот эти истеричные истории неуправляемы, если человек истероид. И, надо сказать, он этого не стесняется, — добавила специалист. — Он даже делает в какой-то степени на это ставку. Почему? Значит раньше такая сценарная линия давала результаты. Скорее всего, у него были яркие, интересные отношения с девушками».

По мнению Абравитовой, отношения двух звёзд могут стать действительно долговечными, если в процессе девушка поймёт, что ей нравится подобный эмоциональный типаж парней.

Напомним, ещё в январе дочь актрисы Юлии Пересильд, Анна, спровоцировала слухи о романе с певцом Ваней Дмитриенко, а позднее не стала прямо отвечать на вопрос об этом. В июле звёзды перестали скрывать отношения, на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге они спокойно держались за руки. Также издание Super.ru опубликовало видео, где Пересильд целуется с Дмитриенко около ресторана, в котором девочка отмечала своё 16-летие. При этом знаменитости постоянно уходили от ответа, комментируя свои отношения публично.

Ранее адвокат объяснил, грозит ли Ване Дмитриенко наказание за роман с 16-летней Пересильд.

