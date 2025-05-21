Адвокат объяснил, грозит ли Ване Дмитриенко наказание за роман с 16-летней Пересильд

Адвокат Николай Семенов объяснил, грозит ли 19-летнему певцу Ване Дмитриенко наказание за роман с 16-летней актрисой Анной Пересильд. Специалиста цитирует NEWS.ru.
Семенов напомнил, что, согласно статье 134 Уголовного кодекса РФ, возраст согласия составляет 16 лет.
«Поэтому отношения Ивана и Анны легальны. Проблемы могут возникнуть, если девушка, например, предъявит что-то к Дмитриенко, напишет на него заявление», — объяснил он.
По словам адвоката, если нет прецедентов, такие отношения в российском правовом поле расцениваются нормально.
Накануне звезду «Слова пацана» Анну Пересильд и певца Ваню Дмитриенко засняли за поцелуем напротив одного из столичных ресторанов, где актриса отмечала свое 16-летие.
В недавнем интервью Надежде Стрелец Пересильд не стала подтверждать, что на данный момент состоит в отношениях с певцом Ваней Дмитриенко, но при этом лестно высказалась об артисте.
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