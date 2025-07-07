16-летняя дочь Пересильд перестала скрывать роман с 19-летним Дмитриенко

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна и певец Ваня Дмитриенко спокойно держались за руки на минувшем фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге, перестав скрывать свои отношения. Об этом сообщает Super.ru.

Издание публикует ряд роликов с мероприятия: на одном из них 16-летняя Пересильд с улыбкой смотрит на выступление избранника, а на другом — пара выходит со сцены, держась за руки.

В апреле Пересильд и Дмитриенко стали гостями церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025», которая прошла 14 апреля в Москве. Певец приобнял актрису перед фотографами, чем спровоцировал слухи о романе.

Позже издание Super.ru опубликовало видео, где Пересильд целуется с Дмитриенко около ресторана, в котором девочка отмечала свое 16-летие. При этом знаменитости постоянно уходили от ответа, комментируя свои отношения публично.

«Я испытываю к Ане большое уважение как к человеку. У нас теплые, классные отношения. Человеческие», — высказался 19-летний артист в начале июня.

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