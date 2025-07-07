На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

16-летняя дочь Пересильд перестала скрывать роман с 19-летним Дмитриенко

Super.ru: актриса Пересильд и певец Дмитриенко публично подтвердили свой роман
true
true
true
close
/the_voice_mag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна и певец Ваня Дмитриенко спокойно держались за руки на минувшем фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге, перестав скрывать свои отношения. Об этом сообщает Super.ru.

Издание публикует ряд роликов с мероприятия: на одном из них 16-летняя Пересильд с улыбкой смотрит на выступление избранника, а на другом — пара выходит со сцены, держась за руки.

В апреле Пересильд и Дмитриенко стали гостями церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025», которая прошла 14 апреля в Москве. Певец приобнял актрису перед фотографами, чем спровоцировал слухи о романе.

Позже издание Super.ru опубликовало видео, где Пересильд целуется с Дмитриенко около ресторана, в котором девочка отмечала свое 16-летие. При этом знаменитости постоянно уходили от ответа, комментируя свои отношения публично.

«Я испытываю к Ане большое уважение как к человеку. У нас теплые, классные отношения. Человеческие», — высказался 19-летний артист в начале июня.

Ранее Галкин показал, как отдыхает с Пугачевой в Юрмале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами