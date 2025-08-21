На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комик Антон Пикули объявлен в федеральный розыск

МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули
true
true
true
close
МВД России

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск комика Антона Устимова (признан в РФ иностранным агентом), более известного как Антон Пикули. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из картотеки МВД следует, что комик разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — не уточняется.

Устимов — российский видеоблогер, занимавшийся обзором кинематографа и юмором. На его канал на YouTube в настоящее время подписано более 328 тысяч человек. В 2023 году Минюст РФ внес комика в перечень иностранных агентов.

14 августа МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. В публикации ведомство призвало граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в дежурную часть имеющиеся данные.

7 августа в розыск был объявлен журналист Дмитрий Кузнец. В карточке МВД указано, что мужчина разыскивается по уголовной статье.

Ранее МВД объявило в розыск журналистов издания SOTA (признано в РФ иностранным агентом).

