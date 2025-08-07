Работавший на «Медузу» журналист Кузнец объявлен в розыск

МВД объявило в розыск журналиста Кузнеца за работу на «Медузу»

Журналист Дмитрий Кузнец объявлен в розыск. Карточка с его фото и данными появилась в базе МВД.

В карточке указано, что мужчина разыскивается по уголовной статье.

В июле на журналиста завели уголовное дело за работу на интернет-СМИ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). Как сообщала пресс-служба Следственного комитета России, находясь за границей, Кузнец продолжал участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

Ведомство уточнило, что в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с его участием, в которых он высказывался о ситуации в российской экономике, политике и социальной сфере.

Организация Medusa Project (SIA), под которой работает издание «Медуза», была признана в России нежелательной в январе 2023 года Генеральной прокуратурой, а в феврале включена в официальный перечень таких структур.

В начале июля суд в Москве заочно арестовал основательницу «Медузы» и бывшего главного редактора «Ленты.ру» Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Ранее стало известно, что суд в Москве рассмотрит дело Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) об уклонении от обязанностей иноагента.