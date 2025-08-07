На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работавший на «Медузу» журналист Кузнец объявлен в розыск

МВД объявило в розыск журналиста Кузнеца за работу на «Медузу»
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист Дмитрий Кузнец объявлен в розыск. Карточка с его фото и данными появилась в базе МВД.

В карточке указано, что мужчина разыскивается по уголовной статье.

В июле на журналиста завели уголовное дело за работу на интернет-СМИ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). Как сообщала пресс-служба Следственного комитета России, находясь за границей, Кузнец продолжал участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

Ведомство уточнило, что в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с его участием, в которых он высказывался о ситуации в российской экономике, политике и социальной сфере.

Организация Medusa Project (SIA), под которой работает издание «Медуза», была признана в России нежелательной в январе 2023 года Генеральной прокуратурой, а в феврале включена в официальный перечень таких структур.

В начале июля суд в Москве заочно арестовал основательницу «Медузы» и бывшего главного редактора «Ленты.ру» Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Ранее стало известно, что суд в Москве рассмотрит дело Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) об уклонении от обязанностей иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами