МВД объявило в розыск журналистов издания SOTA

МВД объявило в розыск журналистов SOTA Иванова и Терехова по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналистов издания SOTA (признано в РФ иностранным агентом) Петра Иванова и Руслана Терехова по уголовной статье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке базы розыска Иванова и Терехова.

По какой именно статье разыскиваются мужчины, не уточняется.

Однако конкретная статья, по которой ведется розыск, не разглашается.

Дополнительно сообщается, что интернет-проект SOTA был включен Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов в прошлом году.

28 июля МВД повторно объявило в розыск бывшего главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), осужденного за фейки об армии. В предыдущий раз журналист был объявлен в розыск в ноябре 2022 года.

6 августа Колезева заочно приговорили к 7,5 года колонии по делу о фейках об армии РФ. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет.

Суд заочно заключил под стражу Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом).