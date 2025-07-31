МВД объявило в розыск журналистов издания SOTA

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналистов издания SOTA (признано в РФ иностранным агентом) Петра Иванова и Руслана Терехова по уголовной статье. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке базы розыска Иванова и Терехова.
По какой именно статье разыскиваются мужчины, не уточняется.
Однако конкретная статья, по которой ведется розыск, не разглашается.
Дополнительно сообщается, что интернет-проект SOTA был включен Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов в прошлом году.
28 июля МВД повторно объявило в розыск бывшего главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), осужденного за фейки об армии. В предыдущий раз журналист был объявлен в розыск в ноябре 2022 года.
6 августа Колезева заочно приговорили к 7,5 года колонии по делу о фейках об армии РФ. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет.
Суд заочно заключил под стражу Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом).