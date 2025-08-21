На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Стаса Ярушина обнаружили долг почти в 2 млн рублей

PostNews: актер Ярушин задолжал налоговой почти 2 млн рублей
true
true
true
close
Телеканал ТНТ/YouTube

Актер и музыкант Стас Ярушин не оплатил долг Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает PostNews.

По данным издания, у Ярушина числится налоговая задолженность в 1 миллион 954 тысячи рублей. Если артист не оплатит долг, ему может грозить розыск судебными приставами и блокировка банковских счетов.

В июне 2024 года рэперша Инстасамка (Дарья Еропкина) выиграла суд против Ярушина по делу за авторские права. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT.

В июне 2025-го лейбл Анны Asti потребовал от Ярушина выплатить миллион рублей из-за нарушения авторских прав. Сам актер удивился иску.

По словам артиста, Asti посещала съемки его YouTube-проекта, где исполняются каверы, и хорошо относилась к нему. Артист отметил, что по-прежнему положительно относится к творчеству Анны и не хочет с ней ругаться.

Актер добавил, что звонил исполнительнице, но она не брала трубку. Он предположил, что причиной подачи искового заявления в суд стало то, что в проекте, который он ведет, другая исполнительница спела трек Asti «По барам» на татарском языке.

Ранее Ярушин придумал способ избежать судов после иска Инстасамки.

