Ярушин придумал способ избежать судов после иска Инстасамки

Шоумен Ярушин изменит концепцию шоу после исков Инстасамки и Анны Asti

Актер и певец Стас Ярушин после иска певиц Инстасамки и Анны Asti придумал способ избежать судов. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам Ярушина, без юридического вмешательства команда артистки уладить конфликт не захотела.

Разногласия между певицами и Ярушиным возникли из-за авторских прав, которые актер нарушил, когда на его шоу каверов прозвучали их песни.

Суд вынес решение, по которому Ярушин должен был удалить кавер и выплатить компенсацию Инстасамке в размере двух миллионов рублей, позже Ярушин снизил размер компенсации до примерно 550 тысяч рублей.

Ярушин добавил, что понимал, что полностью изменит функционал проекта, выпуски которого пока приостановлены. Сейчас он пересматривает концепцию проекта.

«Возможно, дальше артисты будут исполнять свои авторские композиции, формат оставлю. Но артисты, лейблы сами добились того, чтобы их песни в больше не исполняли», — заключил он.

Об иске Анны Asti стало известно накануне.

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