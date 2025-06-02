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Ярушин удивился иску от Анны Asti

Актер Ярушин заявил, что мирно общался с Анной Asti до получения иска от лейбла певицы
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Плюшки/YouTube

Актер Стас Ярушин удивился иску от певицы Анны Asti. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

По словам артиста, певица посещала съемки его YouTube-проекта, где исполняются каверы, и хорошо относилась к нему. Артист отметил, что по-прежнему положительно относится к творчеству Анны и не хочет с ней ругаться..

«И когда мы узнаем, что в суд на нас подает ее лейбл, я немножко был шокирован», — сказал Ярушин.

Актер добавил, что звонил исполнительнице, но она не брала трубку. Он предположил, что причиной подачи искового заявления в суд стало то, что в проекте, который он ведет, другая исполнительница спела трек ASTI «По барам» на татарском языке.

«Каждый зарабатывает, как может. Мы уже это проходили», — оценил этот поступок он.

Известно, что лейбл ASTI требует от Ярушина выплатить миллион рублей из-за нарушения авторских прав.

В июне 2024 года рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) выиграла суд против Ярушина по делу за авторские права. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT.

Ранее Катя Лель рассказала, что подсмотрела в гримерке с Лепсом и Кибой.

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