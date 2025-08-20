Песню Кадышевой могут ввести в школьную программу

Депутат Романов заявил, что песню Кадышевой «Веночек» могут ввести в школьную программу

Депутат Госдумы Михаил Романов рассказал в беседе с изданием «Абзац», что песня Надежды Кадышевой «Веночек» может появится на уроках музыки в зависимости от класса и возрастной группы.

Романов заявил, что хит Кадышевой может быть допустим к введению в школьную программу.

«Думаю, что при желании педагогического коллектива школы это возможно сделать уже сейчас. Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие своей страны», — рассказал депутат.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Ранее волосы Кадышевой выставили на продажу за 100 тыс. рублей.