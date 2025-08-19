На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индия временно передаст России мощи Будды Шакьямуни

Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
Shutterstock/FOTODOM

Индия впервые передаст России одну из святынь буддийского мира — мощи Будды Шакьямуни, которые станут доступны для поклонения с 23 сентября по 1 октября в Центральном хуруле Калмыкии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Временная передача мощей Будды Шакьямуни Калмыкии, о котором договорились в ходе визита в Индию глава Калмыкии Бату Хасиков и министр туризма и культуры Индии Гаджендра Сингх Шекхават, – беспрецедентное событие», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что Индия впервые передает мощи Будды Шакьямуни другому государству.

4 марта российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле заявил, что к буддизму в России относятся с уважением. Хлайн, в свою очередь, преподнес Путину в качестве подарка буддийские книги, где, как он отметил, предсказана будущая дружба двух государств.

Ранее после протеста Индии в Британии отменили аукцион хранившихся с прахом Будды драгоценностей.

