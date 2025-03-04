Путин высказался об отношении к буддизму в России

Путин: в России к буддизму относятся с уважением

К буддизму в России относятся с уважением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, передает РИА Новости.

Премьер Мьянмы преподнес Путину в качестве подарка буддийские книги, где, как он отметил, предсказана будущая дружба двух государств.

«Буддизм относится к одной из четырех традиционных наших религий, поэтому мы, конечно, относимся к этому с уважением‎»‎, — сказал российский лидер.

4 марта председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер страны и старший генерал Мин Аунг Хлайн прилетел в Россию по приглашению Владимира Путина. Политик встретился не только с российским лидером, но и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора стали вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.

В частности, во время встречи с Мишустиным Мин Аунг Хлайна заявил о планах открыть в РФ два генеральных консульства Мьянмы для улучшения дипломатических отношений стран. Также он призвал открыть генконсульство РФ в мьянманском городе Мандалай.

Ранее Путин рассказал о судьбе подаренных Мьянмой слонят.