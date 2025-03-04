Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался об отношении к буддизму в России

Путин: в России к буддизму относятся с уважением
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

К буддизму в России относятся с уважением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, передает РИА Новости.

Премьер Мьянмы преподнес Путину в качестве подарка буддийские книги, где, как он отметил, предсказана будущая дружба двух государств.

«Буддизм относится к одной из четырех традиционных наших религий, поэтому мы, конечно, относимся к этому с уважением‎»‎, — сказал российский лидер.

4 марта председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер страны и старший генерал Мин Аунг Хлайн прилетел в Россию по приглашению Владимира Путина. Политик встретился не только с российским лидером, но и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора стали вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.

В частности, во время встречи с Мишустиным Мин Аунг Хлайна заявил о планах открыть в РФ два генеральных консульства Мьянмы для улучшения дипломатических отношений стран. Также он призвал открыть генконсульство РФ в мьянманском городе Мандалай.

Ранее Путин рассказал о судьбе подаренных Мьянмой слонят.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами