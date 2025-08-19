Лапенко объяснил, почему взял паузу в соцсетях: «Не сижу на игле популярности»

Актер Антон Лапенко рассказал в YouTube-подкасте Александра Соколовского, что пока взял паузу в творческих интернет-проектах и стал реже публиковать в соцсетях.

Лапенко объяснил, что взял перерыв на переосмысление и наработку нового опыта, идей и мыслей.

«В какой-то момент неизбежно наступает опустошение. Ты обращаешься к себе, снова накапливаешь, смотришь, изучаешь и думаешь», — поделился актер.

Лапенко добавил, что не гонится за популярностью. Он пока не планирует выпускать никакие шоу. Его больше интересуют театральные проекты.

«Я не сижу на игле популярности, спокойно к этому отношусь. Не люблю ходить на премьеры, когда собирается много людей, стараюсь этого избегать. Даже в контрактах где-то пишу, что приду на премьеру фильма только по своему желанию», — рассказал артист.

В апреле вышел сериал «Актерище» с Лапенко и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. По сюжету, суперзвезда попадает в скандал с блогером-кинокритиком. Чтобы вернуть репутацию и избежать суда, артист вынужден сыграть главную роль в никому не известной постановке блогера в провинциальном ДК.

