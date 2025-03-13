Назвала дата выхода сериала «Актерище» с Нагиевым и Лапенко

Сериал «Актерище» выйдет 1 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Проект рассказывает о суперзвезде Славе Третьякове (Дмитрий Нагиев), чью жизнь портит блогер-кинокритик Никита Кисляк (Антон Лапенко). Актер приезжает в родной город блогера и требует от него удалить разгромный обзор. В результате между ними происходит драка. А в сеть попадает ролик, в котором Третьяков избивает Кисляка.

Чтобы вернуть репутацию и избежать суда, Третьяков вынужден сыграть главную роль в никому неизвестной постановке Кисляка в провинциальном ДК.

Режиссер сериала Дмитрий Невзоров. В ролях — Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин.

«Атмосфера на съемках «Актерища» была рабочая, но с юморком. Антон (Лапенко) из тех людей, которые слушают, и не просто слушают, а слышат. Он во многом прислушивался к моим советам просто потому, что у меня больше актерского опыта в кадре. Для меня также абсолютное открытие — Дмитрий Невзоров, который расцвел в красивого, талантливого, большого лебедя, в настоящего режиссера», — заявил Нагиев.

Лапенко признался, что ему было весело смотреть на то, как Нагиев играет звезду, вынужденную «спуститься с небес на землю».

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