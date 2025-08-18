На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Валерия про пластику: «Тюнингованная старушка»

Певица Валерия призналась, что пока не хочет делать пластику
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Валерия заявила в интервью Ляйсан Утяшевой, что не делала ни одной пластической операции.

Валерия не исключила, что может сделать пластику, однако она пока не хочет этого. Артистка уверила, что пока ухаживает за своей внешностью с помощью косметических процедур.

«Ты можешь завязать кожу узелочком, зашить себе, откачать, вставить что угодно, но если глаза безжизненные и осанка плохая — ты будешь выглядеть как тюнингованная старушка!» — заявила исполнительница.

В интервью Утяшевой Валерия также назвала своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина, очень спортивным и активным человеком. По словам певицы, в свободное время супруг занимается бегом и долгими прогулками.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

17 марта продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что готов заплатить большие деньги за возможность сесть на шпагат.

Ранее Леонтьеву предрекли потерю мимики после пластики.

