На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Валерия о фигуре Пригожина: «Нужно отсечь лишнее»

Певица Валерия назвала своего мужа Пригожина очень спортивным
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Валерия призналась в интервью Ляйсан Утяшевой, что ее муж Иосиф Пригожин очень спортивный человек.

«Я ему говорю: «Ты же — гора мышц! Как тебе просто с твоим телом. Это мне надо строить. Я всю жизнь строю, а тебе только отсечь лишнее. Как скульптор!» — рассказала артистка.

Валерия призналась, что Пригожин очень активный. По словам певицы, в свободное время супруг занимается бегом и долгими прогулками.

17 марта продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что готов заплатить большие деньги за возможность сесть на шпагат. Он опубликовал видео, в котором занимается с тренеркой Самирой Мустафаевой растяжкой. В ролике продюсер заявил, что заплатит девушке миллион рублей, если та посадит его на шпагат.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Пригожин рассказал о своей мечте об Ирине Винер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами