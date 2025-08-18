Валерия о фигуре Пригожина: «Нужно отсечь лишнее»

Певица Валерия призналась в интервью Ляйсан Утяшевой, что ее муж Иосиф Пригожин очень спортивный человек.

«Я ему говорю: «Ты же — гора мышц! Как тебе просто с твоим телом. Это мне надо строить. Я всю жизнь строю, а тебе только отсечь лишнее. Как скульптор!» — рассказала артистка.

Валерия призналась, что Пригожин очень активный. По словам певицы, в свободное время супруг занимается бегом и долгими прогулками.

17 марта продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что готов заплатить большие деньги за возможность сесть на шпагат. Он опубликовал видео, в котором занимается с тренеркой Самирой Мустафаевой растяжкой. В ролике продюсер заявил, что заплатит девушке миллион рублей, если та посадит его на шпагат.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

