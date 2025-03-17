Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пригожин заплатит 1 млн рублей тренеру за шпагат: «Не переживаю за семейный бюджет»

Продюсер Пригожин заплатит миллион рублей тренеру, если та посадит его на шпагат
close
samira__mustafaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готов заплатить большие деньги за возможность сесть на шпагат.

Пригожин опубликовал видео, в котором занимается с тренеркой Самирой Мустафаевой растяжкой. В ролике продюсер заявил, что заплатит девушке миллион рублей, если та посадит его на шпагат.

«Вообще не переживаю за семейный бюджет», — прокомментировала жена продюсера, певица Валерия.

В январе Пригожин сообщил, что похудел на 2,5 килограмма. Он опубликовал фото с беговой дорожки.

Иосиф Пригожин женат на певице Валерии с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В феврале 2025 года Пригожин заявлял, что его супруга «рассматривает возможность завершения певческой карьеры и гастролей» в ближайшие три года. Продюсер также отмечал, что новый альбом Валерии станет последним. Сама Валерия опровергла это.

Ранее Иосифа Пригожина обозвали Шреком из-за наряда на премьере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами