Продюсер Пригожин заплатит миллион рублей тренеру, если та посадит его на шпагат

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готов заплатить большие деньги за возможность сесть на шпагат.

Пригожин опубликовал видео, в котором занимается с тренеркой Самирой Мустафаевой растяжкой. В ролике продюсер заявил, что заплатит девушке миллион рублей, если та посадит его на шпагат.

«Вообще не переживаю за семейный бюджет», — прокомментировала жена продюсера, певица Валерия.

В январе Пригожин сообщил, что похудел на 2,5 килограмма. Он опубликовал фото с беговой дорожки.

Иосиф Пригожин женат на певице Валерии с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В феврале 2025 года Пригожин заявлял, что его супруга «рассматривает возможность завершения певческой карьеры и гастролей» в ближайшие три года. Продюсер также отмечал, что новый альбом Валерии станет последним. Сама Валерия опровергла это.

Ранее Иосифа Пригожина обозвали Шреком из-за наряда на премьере.