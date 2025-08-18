Мадонне подарили торт-лабубу с грудью

Певице Мадонне подарили торт-лабубу на день рождения. Об этом сообщает издание Pop Base в соцсети X.

Мадонне исполнилось 67 лет 16 августа. Торт звезды был украшен фигуркой в виде коллекционной игрушки лабубу и праздничными свечами. Десерт был сделан розового цвета. Фигурка была одета в комбинезон. Лабубу также сделали съедобную грудь.

«С днем рождения, Мадуду», — написали на торте.

17 августа солистка группы «Тутси» Ирина Ортман предложила олимпийского мишку на замену лабубу. Она также не согласилась с основательницей соцпроекта «Звездный десант» Златой Чепурной, что хорошим вариантом для замены станет Колобок.

В июле певец Шура сообщил, что поклонник подарил ему лабубу. Когда артист раскрыл пакет, то обнаружил, что у игрушки его лицо. Певец очень сильно удивился, так как не ожидал кастомную куклу. Певец назвал подарок «офигенным» и поблагодарил фаната.

Ранее полиция нашла украденные лабубу на 2,5 млн рублей.