«Господь уберег»: Иракли порадовался, что не сильно покалечил Гребенщикова в драке

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) заявил, что на месте своего коллеги музыканта Михаила Гребенщикова постеснялся бы заявлять о драке. В беседе с НСН он выразил радость, что не нанес большого урона здоровью пострадавшего, отметив, что в этом случае ему пришлось бы жалеть и лить «грузинские крокодильи слезы».

Напомним, 7 августа Иракли с «Газетой.Ru» подтвердил, что подрался с Михаилом Гребенщиковым и заявил, что причиной конфликта стало замечание о наркотиках, запах которых он якобы почувствовал от артиста. Иракли признал, что слишком резко отреагировал на оскорбление и не оправдывается за свой поступок. Он заверил, что хотел завершить конфликт, но сделать ему этого не позволил «товарищ потерпевший».

«Поэтому все по закону, я принимаю административное правонарушение, я заплатил штраф. Мне есть о чем задуматься, так как кулаками не рекомендую решать вопросы, Господь меня уберег, — заявил певец. — А если бы с Гребенщиковым что-то случилось, я бы себя грыз, у меня начинаются грузинские крокодильи слезы потом».

Он добавил, что благодарен за благополучный исход, так как его соперник жив, не имеет никаких переломов. По словам Иракли, находясь на его месте, он бы постеснялся сообщать кому-либо о произошедшем.

До этого Гребенщиков рассказал, что когда произошла потасовка, он выступал на международном фестивале «Арт-футбол» и после концерта присоединился к карнавалу мероприятия в холле отеля «Альфа». Там он увидел Иракли, который был недоволен тем, что со сборной по футболу Грузии сняли баллы за нарушение. После этого, по словам певца, экс-участник «Фабрики звезд» неожиданно его несколько ударил и рассек лицо. Звезд удалось разнять, после чего на место происшествия приехал наряд полиции с ОМОНом. Гребенщиков добавил, что после этого написал заявление в полицию и снял побои. Ему диагностировали сотрясение мозга.

