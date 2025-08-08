Гребенщиков о драке с Иракли: «Неожиданно происходит двойной удар мне в голову»

Певец Гребенщиков заявил, что Иракли ругался матом и напал на него без причин

Певец Михаил Гребенщиков вышел на связь во «ВКонтакте» после драки с коллегой Иракли (настоящее имя Ираклий Пирцхалава).

Гребенщиков уточнил, что его видеообращение не имеет никакого национального вопроса. Артист говорит исключительно о его конфликте с Иракли. Он решил сделать ролик после заявления Пирцхалавы. По мнению исполнителя, коллега выбрал тактику очернения оппонента. Он опроверг, что принимал наркотики в тот день.

Гребенщиков рассказал, что 13 июля, когда произошла потасовка, он выступал на международном фестивале «Арт-футбол» и после концерта присоединился к карнавалу мероприятия в холле отеля «Альфа». Там он увидел Иракли.

Артист считает, что попал в «ненужное время и в не в то место». По словам Гребенщикова, Иракли был недоволен тем, что со сборной по футболу Грузии сняли баллы за нарушение.

«Иракли встал перед нами и начал в очень эмоциональной форме, там… Это был очень жесткий трехэтажный мат. Это была какая-то феня из 90-х. Я даже таких слов не слышал. В окружении своих коллег по команде, я так понял. Я их видел в первый раз, потому что участвовал только в концерте», — поделился певец.

Гребенщиков уточнил, что это была его первая встреча с Пирцхалава чуть ли не впервые за 20 лет.

«Не было никаких контактов, диалогов, монологов. Просто Иракли встретился вот так, и я был не в нужном месте. Иракли очень эмоционально объяснял, как он недоволен организацией фестиваля. Мы с Галыгиным внимательно его слушали. И неожиданно происходит двойной удар мне в голову», — вспомнил артист.

По словам Гребенщикова, он был ошарашен происходящим. После двух ударов он попытался оттолкнуть Иракли ногой и снял свою сумку. Затем Пирцхалава нанес еще один удар. После того, как окружение разняло певцов, Иракли ушел в неизвестном направлении. Затем приехал наряд полиции с ОМОНом.

«Я стою окровавленный, он мне рассек лицо», — отметил исполнитель.

Гребенщиков добавил, что после этого написал заявление в полицию и снял побои. Ему диагностировали сотрясение мозга. Артист признался, что впервые с таким столкнулся. После конфликта артист пытался связаться с Иракли. Однако, по словам певца, коллега ругался на него матом угрожал расправой. А затем удалил эти сообщения.

«Я узнал другого Иракли, которые продолжает лгать, отрицать и сквернословить в мой адрес. Наверное, им движет какая-то гордыня», — заявил музыкант.

Как утверждает Гребенщиков, позже Пирцхалава предложил ему встретиться «один на один» в лесу. Артист отказался от такой идеи. По словам певца, он хочет организовать встречу с коллегой в публичном месте.

Ранее Иракли заявил, что подрался с Михаилом Гребенщиковым из-за замечания о наркотиках.