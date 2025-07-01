Иракли вступился за Гогунского после скандальных слов о женщинах

Певец, участник проекта «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава (Иракли) вступился за актера Виталия Гогунского после его скандального высказывания о женщинах. Артиста цитирует «Пятый канал».

По словам Иракли, Гогунского просто не поняли, и те, кто знает актера, сейчас «ржут».

«Потому что мы понимаем, насколько он вежлив, обходителен, внимателен, какой он джентльмен рядом с женщинами. Часто собираемся у него в гостях за городом, огромное количество девчонок приезжает, делаем акустические концерты», — вспоминает Пирцхалава.

Исполнитель добавил, что в жизни не видел более «плюшевого» мужчину. Он посетовал, что сейчас Гогунский стал мемом, и призвал девушек не верить всему, что они видят на экранах.

Недавно известный по роли Кузи из сериала «Универ» Гогунский в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Еще в апреле Гогунский жаловался, что в Москве мало порядочных женщин

Ранее модель Ирина Маирко заявила, что терпела абьюз в браке с Виталием Гогунским.