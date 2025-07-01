На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иракли вступился за Гогунского после скандальных слов о женщинах

Певец Иракли назвал актера Гогунского вежливым и обходительным
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец, участник проекта «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава (Иракли) вступился за актера Виталия Гогунского после его скандального высказывания о женщинах. Артиста цитирует «Пятый канал».

По словам Иракли, Гогунского просто не поняли, и те, кто знает актера, сейчас «ржут».

«Потому что мы понимаем, насколько он вежлив, обходителен, внимателен, какой он джентльмен рядом с женщинами. Часто собираемся у него в гостях за городом, огромное количество девчонок приезжает, делаем акустические концерты», — вспоминает Пирцхалава.

Исполнитель добавил, что в жизни не видел более «плюшевого» мужчину. Он посетовал, что сейчас Гогунский стал мемом, и призвал девушек не верить всему, что они видят на экранах.

Недавно известный по роли Кузи из сериала «Универ» Гогунский в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Еще в апреле Гогунский жаловался, что в Москве мало порядочных женщин

Ранее модель Ирина Маирко заявила, что терпела абьюз в браке с Виталием Гогунским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами