Звезда «Универа» приехал на Аляску ко встрече Путина и Трампа

Актер Гайдулян приехал на Аляску перед встречей Путина и Трампа

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян приехал на Аляску перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Видеороликом из Анкориджа он поделился у себя в социальных сетях.

Гайдулян показал прогулку по крупнейшему городу Аляски Анкориджу и памятник Джеймсу Куку. Гайдулян также пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы его приняли за местного.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще читать про Аляску перед встречей Путина и Трампа.