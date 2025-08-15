Россияне стали чаще читать про Аляску перед встречей Путина и Трампа

В России вдвое за последнюю неделю вырос спрос на книги про Аляску. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на книжный сервис Литрес.

Выяснилось, что перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа россияне стали читать художественные романы, в которых основное действие разворачивается на этой американской территории.

Среди самых популярных книг об Аляске этих двух недель — «С жизнью наедине» Кристин Ханны в озвучке Алексея Багдасарова — он занял первое место, электронная версия этой книги заняла второе место. Третье место занял «Белый клык» Джека Лондона, в топ также вошли произведения «Зов предков» Джека Лондона и «В диких условиях» Джона Кракауэра.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.