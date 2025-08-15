На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали пересмотреть отношение к фильму «Брат» и сериалу «‎Бригада»

Депутат Бурляев назвал новый закон о фильмах первым шагом к очищению кино в РФ
true
true
true
close
Freepik

Закон о традиционных ценностях в кино — первый шаг для пересмотра отношения, в том числе к криминальным фильмам и сериалам, таким как «Брат» и «‎Бригада». Об этом в беседе с ТАСС заявил народный артист России депутат Госдумы Николай Бурляев.

«‎То, что эту тему подняли мы в Государственной думе, это так. А вот о том, что будет подвержено пересмотру, — это дело будущего. А пересматривать надо серьезно», — сказал он.

До этого первый зампред Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что в России не обсуждается возможность полного запрета фильмов режиссера Алексея Балабанова – речь идет лишь о возрастном цензурировании, так как некоторые его картины не рекомендуется показывать детям и подросткам.

В конце июля этого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Закон обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать такой контент по требованию Роскомнадзора. Мера начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.

