В Госдуме прокомментировали возможный запрет фильмов Балабанова

Депутат Драпеко: фильмы Балабанова нужно запрещать не для всех, а для подростков

В России не обсуждается возможность полного запрета фильмов режиссера Алексея Балабанова – речь идет лишь о возрастном цензурировании, так как некоторые его картины не рекомендуется показывать детям и подросткам. Об этом в беседе с 360.ru заявила первый зампред Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Напомним, до этого сообщалось, что Драпеко предупредила о возможном запрете фильмов дилогии «Брат». Она призвала проверить отечественное кино 80-х и 90-х на соответствие традиционным ценностям, и предположила, что некоторые картины Балабанова могут подвергнуться цензуре или вовсе будут запрещены. Однако, по словам депутата, ее слова переврали.

«Речь шла только о фильме «Груз 200». Я сказала, что не рекомендовала бы показывать его детям и подросткам», — объяснила парламентарий, добавив, что рассуждала на эту тему в ходе обсуждения списка фильмов для демонстрации школьникам на уроках кино.

Напомним, речь идет о перечне фильмов по истории советского кино, который составил «Мосфильм» и направил в Минпросвещения. Как уточняет газета «Известия», в него вошли 100 картин, причем часть позиций — это не фильмы, а сериалы, а многие признанные шедевры отечественного кино и имена, которые принесли ему мировую славу, в перечень не вошли.

В любом случае, полностью запрещать ничего не нужно, важно лишь внимательно оценить возрастные категории картин, а также пересмотреть все рекомендованные для показа учащимся фильмы, отметила Драпеко. По ее мнению, ограждать детей от некачественного кино должны не депутаты или учителя, а родители, на которых лежит ответственность за то, какой контент потребляет ребенок.

