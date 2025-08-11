Названа реальная причина развода Shaman

Телеведущая Собчак: Shaman мог купить помолвочное кольцо Мизулиной для дочери олигарха

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что дочь олигарха Михаила Кенина Мишель является реальной причиной развода Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) и продюсера Елены Мартыновой.

По словам Собчак, ходит слух, что Shaman купил для Кениной помолвочное кольцо, которое сейчас носит Екатерина Мизулина.

«Если так, то одобряю такую экономию», — заявила телеведущая.

В октябре 2024 года Shaman официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. Ярослав Дронов опубликовал свидетельство о расторжении брака в своем Telegram-канале.

Певец рассказывал, что причиной расставания стала занятость обоих супругов. Артист и топ-менеджер останутся в теплых отношениях. Мартынова, комментируя развод в социальных сетях, подтвердила, что решение разойтись они с Дроновым приняли совместно.

В марте Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

Ранее Мария Шалаева стала таксисткой в Париже.