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Shaman официально развелся с женой

Певец Shaman показал свидетельство о расторжении брака

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Телеграм-канал «SHAMAN»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Дронов опубликовал свидетельство о расторжении брака. Союз был прекращен 13 октября 2024 года.

Shaman рассказывал, что причиной расставания стала занятость обоих супругов. Артист и продюсер останутся в теплых отношениях. Мартынова, комментируя развод в социальных сетях, подтвердила, что решение разойтись они с Дроновым приняли совместно.

Shaman и Елена Мартынова поженились в 2017 году. Именно во время этих отношений певец достиг статуса одного из самых популярных в России — как рассказывал артист в интервью ТАСС, в 2020-м после череды неудач он и вовсе думал завязать с музыкой, но благодаря поддержке супруги нашел в себе силы продолжить карьеру.

По его словам, с Мартыновой он познакомился, когда пел в кавер-группе и «по сути был никем». Однако женщина «поверила» в него. У нее самой к тому времени «уже сложилась прекрасная карьера».

Ранее продюсер назвал российских звезд, которые находятся на грани развода.

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