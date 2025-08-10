На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что погибшего режиссера Бутусова кремируют в Болгарии

РИА Новости: Бутусова кремируют в Болгарии, а прах привезут в Петербург
true
true
true
close
Photoagency Interpress/Global Look Press

Погибшего на отдыхе в Болгарии театрального режиссера Юрия Бутусова кремируют там, где он умер. Об этом сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Глобальной жизненной ошибкой Юрия Бутусова было то, что он покинул Россию и уехал в Европу», — выразил свое мнение глава учерждения.

До этого супруга режиссера Мария рассказала, что прощание с Бутусовым состоится в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге.

10 августа эмигрировавший в Европу театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии во время отпуска. По словам коллег, 63-летнему мужчине не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма». Бутусов отдыхал вместе с семьей, его тело сейчас находится в Бургасе.

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу. Летом следующего года режиссер признался, что после начала СВО почувствовал себя «растоптанным» и решил покинуть Россию, так как хотел «остаться живым». Он назвал себя миролюбивым человеком, который не хочет позволять над собой издеваться.

Ранее актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами