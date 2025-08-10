Стало известно, что погибшего режиссера Бутусова кремируют в Болгарии

Погибшего на отдыхе в Болгарии театрального режиссера Юрия Бутусова кремируют там, где он умер. Об этом сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Глобальной жизненной ошибкой Юрия Бутусова было то, что он покинул Россию и уехал в Европу», — выразил свое мнение глава учерждения.

До этого супруга режиссера Мария рассказала, что прощание с Бутусовым состоится в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге.

10 августа эмигрировавший в Европу театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии во время отпуска. По словам коллег, 63-летнему мужчине не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма». Бутусов отдыхал вместе с семьей, его тело сейчас находится в Бургасе.

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу. Летом следующего года режиссер признался, что после начала СВО почувствовал себя «растоптанным» и решил покинуть Россию, так как хотел «остаться живым». Он назвал себя миролюбивым человеком, который не хочет позволять над собой издеваться.

