Жена погибшего режиссера Бутусова рассказала, где его похоронят

ТАСС: прощание с Бутусовым пройдет в Москве, а похоронят его в Петербурге
Илья Питалев/РИА Новости

Прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала ТАСС его супруга Мария.

Она уточнила, что режиссера кремируют. Дата прощания с ним еще не определена.

10 августа стало известно, что эмигрировавший в Европу театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии во время отпуска. По словам коллег, 63-летнему мужчине не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма». Бутусов отдыхал вместе с семьей, его тело сейчас находится в Бургасе.

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу. Летом следующего года режиссер признался, что после начала СВО почувствовал себя «растоптанным» и решил покинуть Россию, так как хотел «остаться живым». Он назвал себя миролюбивым человеком, который не хочет позволять над собой издеваться.

Ранее в зоне СВО погиб служивший в ВСУ украинский режиссер.

