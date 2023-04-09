«Одна секунда – и нет человека». Актриса Елена Шульман погибла в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончалась актриса дубляжа Елена Шульман — в ее портфолио более 650 фильмов, она была голосом десятков известных актеров. Также она играла в кино и выступала в качестве режиссера. Как пишут СМИ, 7 апреля Шульман попала под троллейбус. 10 апреля ей бы исполнилось 54 года.

Голос погибшей актрисы можно было услышать в более чем 650 фильмах и мультфильмах. Среди ее работ – Настасья из «Трех богатырей», Мэри Джейн из «Человека-паука» Сэма Рэйми, Веспер Линд в «Казино «Рояль»». Услышать ее можно в сериалах «Ты», «Твин Пикс», «Очень странные дела» и многих других.

Вечером 7 апреля она попала под колеса троллейбуса. Произошло это на остановке у дома №13 на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. В сети опубликовано видео наезда на женщину — на долю секунды она выходит на проезжую часть, когда к остановке подъезжает троллейбус.

В пресс-службе городского комитета по транспорту сообщили 78.ru, что актриса дубляжа, вероятно, решила обойти людей, которые стояли на остановке. Она вышла на проезжую часть. По данным издания, водитель затормозил, но Елена Шульман все равно попала под колеса.

В сети один из очевидцев написал, что в том месте, где произошла трагедия, люди нередко обходят по проезжей части толпу на остановке. По словам мужчины, он не видел момент аварии.

«Троллейбус подкатывается к остановке бесшумно. Само ДТП не видел, но спереди под троллейбусом была просто река крови», — написал петербуржец.

На место ДТП были вызваны спецслужбы. Елену Шульман госпитализировали с многочисленными травмами и переломами в НИИ имени Джанелидзе.

Ее сын Петр Шульман сообщил «Фонтанке», что актриса умерла в 6:40 8 апреля. Коллега актрисы Дмитрий Череватенко написал в своем Telegram-канале, что Шульман скончалась 9 апреля около 6:45 утра. Завтра, 10 апреля, ей бы исполнилось 54 года.

Следователи ГУ МВД России проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет 78.ru.

Дмитрий Череватенко сообщил, что коллеги погибшей организовали сбор, чтобы материально помочь ее семье.

Режиссер фильмов студии «Мельница» Константин Бронзит считает, что Шульман могла бы сделать еще много полезного — как для общества, так и для кино.

«Мы прекрасно были знакомы, много работали вместе, она официальный голос Disney, рыбки Дори. Она у нас много чего озвучивала и в сериалах, и в большом кино. Замечательная актриса. Трагическая, совершенно нелепая смерть», – сказал он 78.ru.

Он отметил, что Шульман была «ярким талантом». «Что тут скажешь, берегите себя, будьте осторожны, как пел Виктор Цой: «Следи за собой, будь осторожен», – отметил Бронзит.

Поклонники Шульман оставляли многочисленные комментарии в благодарность за ее работу. «С детских лет являюсь поклонником Вашего таланта. И «Карлик Нос», и «Илья Муромец и Соловей-разбойник», и «Иван-царевич и Серый Волк» — все было здорово. Внимательно слежу за Вашими новыми работами. Надеюсь судьба даст мне шанс познакомиться с Вами лично», – написал в 2021 году Святослав Егоров из Ульяновска на сайте kino-teatr.ru.

Пользовательница из Санкт-Петербурга под ником Олена78 поблагодарила Елену Шульман за озвучивание Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки».

«С Вашей помощью героиня стала нам понятной и родной. Вам замечательно удались все оттенки, нюансы и нотки», – написала она, отметив, что голос дубляжа этой героини для нее «один из самых любимых» в сериале.

Узнав о смерти Елены Шульман, ее поклонники стали выражать соболезнования родственникам. «Жаль. Глупо. Мои соболезнования родным и близким», отметил Виталий Диденко.

«Господи, как нелепо. Ужасная, трагическая смерть, одна секунда – и нет человека… Царствие небесное. Будем помнить», – написала пользовательница под ником Олюся Афанасьева.