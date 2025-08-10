На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер Toxi$ запатентовал товарный знак

Рэпер Toxi$ запатентовал товарный знак TOXIS
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский) запатентовал товарный знак. Об этом сообщает Life.

Смелянский получил право на использование марки «TOXIS» до 2034 года. Теперь артист может пользоваться этим названием в коммерческих целях. К примеру, он имеет право производить и продавать в России устройства для музыкальных инструментов и прочую продукцию, а также разрабатывать и предоставлять услуги в сфере музыкального образования и прочих направлений.
Toxi$ начал карьеру в 2019 году, выпустив дебютный альбом Greener Day$.

В июле рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) тоже подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ГУФ». Он намерен продавать продукцию по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, где среди брендируемого: нижнее белье, комбинезоны, банданы, купальники, футбольные бутсы и шипы для них, а также шубы, юбки, чулки и халаты.

В том же Сергей Лазарев зарегистрировал изображение в виде сердца со знаком бесконечности как товарный знак.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться кровяная колбаса и жевательный табак Sigma Boy.

