В России могут появиться кровяная колбаса и жевательный табак Sigma Boy

Компания «Стриминг Клаб» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sigma Boy. Соответствующую документацию опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Продюсеры одной из исполнительниц хита «Сигма бой» зарегистрировали бренд по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет производить и продавать кровяную колбасу, консервы, луковые кольца, компот из ягод, сосиски для хот-догов, приманку для рыбы, сметану, чипсы и хумус, а также жевательный табак, джин, ром и пиво.

По информации Роспатента, компания получила исключительные права на бренд Sigma Boy до 2035 года. Заявку на регистрацию подали 11 февраля 2025 года.

Песня «Сигма бой» Марии Янковской и Светланы Чертищевой вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее рэпер Гуф подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ГУФ».