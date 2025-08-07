На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут появиться кровяная колбаса и жевательный табак Sigma Boy

Компания «Стриминг Клаб» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sigma Boy
true
true
true
close
badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания «Стриминг Клаб» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sigma Boy. Соответствующую документацию опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Продюсеры одной из исполнительниц хита «Сигма бой» зарегистрировали бренд по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет производить и продавать кровяную колбасу, консервы, луковые кольца, компот из ягод, сосиски для хот-догов, приманку для рыбы, сметану, чипсы и хумус, а также жевательный табак, джин, ром и пиво.

По информации Роспатента, компания получила исключительные права на бренд Sigma Boy до 2035 года. Заявку на регистрацию подали 11 февраля 2025 года.

Песня «Сигма бой» Марии Янковской и Светланы Чертищевой вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее рэпер Гуф подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ГУФ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами