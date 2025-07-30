Гуф хочет продавать трусы под своим именем

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ГУФ». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Долматов подал документы в ведомство 25 июля 2025 года через свою компанию «Люгэнг». Он намерен продавать продукцию по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, где среди брендируемого: нижнее белье, комбинезоны, банданы, купальники, футбольные бутсы и шипы для них, а также шубы, юбки, чулки и халаты.

7 июня стартовал прощальный тур Гуфа. Музыкант начал гастроли в Минске, а потом отправится в Калининград (23 августа), Ростов-на-Дону (6 сентября), Екатеринбург (13 сентября), Челябинск (20 сентября), Омск (27 сентября), Казань (4 октября), Новосибирск (11 октября), Санкт-Петербург (8-9 ноября), Нижний Новгород (15 ноября) и Москву (29-30 ноября).

В начале января Долматов рассказывал, что «подустал скакать по сцене», поэтому решил заняться продвижением молодых рэперов. Потом стало известно, что Гуф открыл собственный лейбл под названием «Дома». Творческое объединение музыканта начало работать в феврале 2025 года. Лейбл предоставляет услуги продюсерского центра полного цикла и ивент-агентства.

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