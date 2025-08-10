На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Акула назвала себя популярнее Кадышевой

Певица Акула заявила, что она популярнее Кадышевой у молодежи
Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Акула (Оксана Почепа — настоящее имя) заявила в беседе с изданием «Абзац», что стала популярной среди зумеров задолго до Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.

Акула считает, что популярнее Кадышевой. По словам певицы, она дает больше концертов для молодого поколения, чем солистка ансамбля «Золотое кольцо».

«Я родоначальник этого тренда. Не стою на месте и постоянно делаю коллаборации с молодыми артистами», — поделилась знаменитость.

Почепа призналась, что хочет записать совместный трек с nkeeei и Ваней Дмитриенко.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Татьяна Буланова и Лолита Милявская также стали популярны среди молодежи. На фоне любви зумеров артистки подняли гонорары на свои выступления.

Ранее россиянам предрекли разводы из-за хитов Кадышевой.

