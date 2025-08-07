Звезды 90-х вдвое подняли цены на выступления на фоне популярности у зумеров

Популярные артисты 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне любви зумеров. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Надежда Кадышева, по данным Life, подняла ценник за полгода в два раза — до 20 млн рублей. Другая звезда, певица Лолита, увеличила цены на выступления до 6 млн рублей.

Татьяна Буланова после завирусившихся видео с ее подтанцовкой за час корпоратива берет 1,5 млн рублей. «Иванушки International» просят 4,8 млн рублей, а Ирина Нельсон (группа Reflex) — 2,5 млн.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Ранее Буланова отреагировала на насмешки над своими танцорами.