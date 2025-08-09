На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Катю Лель заподозрили в намерении уехать из России: «Сказала, что подумает»

Telegram-канал «Свита короля»: Лель намерена приобрести недвижимость в Турции
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Певица Катя Лель встречалась с агентами по недвижимости в Турции, чтобы приобрести недвижимость за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Как сказано в посте, певице предложили несколько доступных вариантов, но на понравившиеся апартаменты у Лель не хватило денежных средств. «Катя сказала риелторам, что подумает, как побыстрее решить этот вопрос», — отмечается в публикации.

Telegram-канал не исключает, что певица намерена со «временем уехать из России», поскольку в последнее время она стала часто проводить время в Турции. При этом сама артистка не подтверждала эту информацию.

Недавно Лель признавалась в беседе с проектом «ШБ-шоу» Георгия Иващенко, что активно занимается поисками экс-супруга, бизнесмена Игоря Кузнецова в Ницце. Знаменитость подключила к поискам мужчины «больших людей из России», имена которых она не стала раскрывать. Певица предположила, что потратит на оплату работы детективов крупную сумму, но пока знаменитость не знает, во сколько ей это обойдется.

В мае Катя Лель подтвердила, что Кузнецов пропал без вести. По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля в 17:00.

Ранее телеведущая Бородина заявила, что отдыхает в номере Шакила О'Нила в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами