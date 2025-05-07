Катя Лель подтвердила исчезновение бывшего мужа: «Объявлен в розыск»

Певица Катя Лель заявила, что ее экс-супруга объявили в розыск во Франции

Певица Катя Лель подтвердила изданию «СтарХит», что ее экс-супруг Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.

По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля в 17:00. Артистка узнала об исчезновении Кузнецова от его друзей, которые связались с ней, забеспокоившись за мужчину. Лель пояснила, что не виделась с экс-супругом два года после развода, Кузнецов поддерживал контакт только с их дочерью Эмилией.

«Сейчас Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны. С его родными и друзьями мы находимся на связи, переживаем», — заявила Лель.

6 мая сайт mk.ru со ссылкой на окружение Игоря Кузнецова сообщил, что мужчина отправился плавать в Ницце и не вернулся.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке --15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия. В декабре 2023 года стало известно о разводе знаменитости. По словам Лель, причиной разрыва стало недоверие к супругу.

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