Катя Лель наняла экстрасенсов и детективов из-за пропавшего в Ницце экс-супруга

Певица Катя Лель призналась в беседе с проектом «ШБ-шоу» Георгия Иващенко, что активно занимается поисками экс-супруга, бизнесмена Игоря Кузнецова в Ницце. Ее слова передает издание «СтарХит».

«Прошло уже три месяца, как он пропал. У нас с Игорем общая дочь, и мне не все равно, что с ним. Я нормальный человек, который тоже очень переживает. <…> Скажу по секрету, что мы нашли во Франции детективов — они приступают к поискам», — заявила исполнительница.

Также Лель раскрыла, что подключила к поискам мужчины «больших людей из России», имена которых она не стала раскрывать. Певица предположила, что потратит на оплату работы детективов крупную сумму, но пока знаменитость не знает, во сколько ей это обойдется.

По словам Кати Лель, помимо прочего, она обратилась за помощью к нескольким экстрасенсам, которые дали ей две абсолютно разные версии: кто-то говорит, что «его поле не считывается», а другая считает, что предприниматель жив.

«Я с ним два года не общалась. Он с дочкой только говорил. Не могу знать всего, что происходило в его жизни… Из-за чего все произошло», — подчеркнула знаменитость.

В мае Катя Лель подтвердила, что Кузнецов пропал без вести. По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля в 17:00. Артистка узнала об исчезновении Кузнецова от его друзей, которые связались с ней, забеспокоившись за мужчину. Лель пояснила, что не виделась с экс-супругом два года после развода, Кузнецов поддерживал контакт только с их дочерью Эмилией.

Катя Лель и Игорь Кузнецов развелись в декабре 2023 года. Певица заявляла, что не раз уличала бывшего супруга в изменах.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева тратит миллионы, чтобы избавить мужа от недуга.