Соседов вспомнил, как солистка ABBA завидовала Пугачевой: «Написал в том же духе»

Шоумен Соседов: солистка ABBA Лингстад хотела спеть ту же песню, что и Пугачева
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад «позавидовала» Алле Пугачевой после того, как отечественная артистка опубликовала в 1985 году альбом «Watch Out» в Швеции. Об этом рассказал NEWS.ru музыкальный критик, шоумен и телеведущий Сергей Соседов.

По словам Соседова, особое внимание Лингстад привлекла композиция «Through the Eyes of a Child» — англоязычный вариант песни «Белая дверь» из музыкального фильма «Сезон чудес» — из пластинки.

«Ее восхитила именно эта песня, и она даже обращалась к композитору, чтобы то ли тоже спеть эту песню, то ли чтобы он ей написал что-то в таком же духе», — раскрыл эксперт.

Соседов добавил, что Пугачева поддерживала творческие связи с музыкантами из ABBA. Участники шведской группы не только были знакомы с советской звездой, но и высоко ценили ее талант. Эксперт вспомнил также, что ряд композиций из альбома «Watch Out» исполнительницы стали хитами за рубежом.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала специальной военной операции на Украине певица уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Накануне Пугачева и Галкин посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, на котором комик продемонстрировал журналистам свои знания украинского языка. Юморист заверил на смеси русского и украинского языков, что хотел бы выступить в Киеве, «если разрешат».

Ранее в Сочи задержали концерт американского рэпера из-за угрозы атаки БПЛА.

