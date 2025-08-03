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Татьяна Лазарева о стоимости обучения младшей дочери в Лондоне: «Это боль!»

Телеведущая Лазарева заявила, что ей больно от цены на обучение дочери в Лондоне
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возмутилась во время YouTube-беседы с певцом Потапом (он же — Алексей Потапенко) стоимостью обучения младшей дочери Антонины в Лондоне.

Лазарева рассказала, что наследница обучается в Великобритании на кинопродюсера. По словам телеведущей, она не считает выбор девочки правильным, поскольку уверена, что подобное ремесло постигается на практике.

«У меня младшая дочь учится в Лондоне на кинопродюсера, а ее подружка — музыкального. Я считаю, что это профессии, где надо идти работать в поле. Зачем высшее образование? Я не понимаю…» — высказалась Лазарева.

Телеведущая не стала раскрывать конкретную стоимость обучения, но посетовала, что отдает за университет крупную сумму.

«Университет, в котором учится Антонина, называется University of the Arts London. Ты примерно представляешь, сколько это стоит. Для меня еще в этом боль», — заявила она.

Потапенко признался, что разделяет боль Лазаревой, так как его 16-летний сын Андрей от первого брака тоже учится в Лондоне.

«Не знаю, как называется его школа, но знает его мама, моя первая жена Ирина. А когда я спросил: «Мы какую-то другую можем выбрать, не такую [дорогую]?», то мне ответили: «Нет, она самая лучшая!» Но он играет в баскетбол, и команда сокращает оплату», — отметил артист.

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