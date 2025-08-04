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Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву

Суд в Москве отказался повторно арестовать Лазареву по иноагентскому делу
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пресненский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом рассказал ТАСС ее адвокат Леонид Соловьев.

Повторное рассмотрение дела состоялось по ходатайству следствия. Других подробностей адвокат не привел.

Приговор Лазаревой ранее в июле этого года был оставлен в силе Апелляционным военным судом. Кроме лишения свободы, ведущей назначен четырехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. Как следует из материалов судебного дела, поводом для уголовного преследования стало интервью, опубликованное в августе 2023 года на одном из YouTube-каналов, где, по версии следствия, Лазарева допустила высказывания, содержащие признаки публичного оправдания терроризма.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года после начала конфликта на Украине.

Ранее Лазарева рассказала, что ей больно от цены на обучение дочери в Лондоне.

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