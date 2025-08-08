На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер о планах Рыбакова выкупить альбом Гуфа: «Хайпанул очень дико»

Блогер Васильев призвал Рыбакова создать рехабы вместо покупки альбома Гуфа
РИА Новости

Бизнесмену Игорю Рыбакову, который хотел выкупить первый альбом рэпера Гуфа (Алексея Долматова) за 90 млн рублей, лучше проспонсировать создание в России рехабов для людей с зависимостями. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделился блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.

Он напомнил, что лечение таких пациентов требует серьезных денежных вложений.

«Хайпанул очень дико, но, может быть, реальные действия тогда сделаете?», — сказал Васильев.

PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев сообщал, что предприниматель хотел приобрести альбом «Город дорог» у Антона Пронина — продюсера, сооснователя и генерального директора «Монолит Рекордс». Сумма сделки составляет 95 млн рублей. По словам бизнесмена, альбом якобы «романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи». 6 августа сообщалось, что Рыбаков не смог выкупить альбом из-за отказа владельца альбома, главы лейбла заключить сделку.

Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, — рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. В 2007 году группа выпустила свой дебютный альбом «Город дорог». Большинство треков посвящено темам употребления запрещенных наркотических веществ, там также есть ненормативная лексика.

Ранее Гуф признался, что шокирован продажей своего альбома за 95 млн рублей.

