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Гуф о выкупе Рыбаковым своего дебютного альбома: «В шоке, что он стоит больше ляма баксов»

Рэпер Гуф признался, что шокирован продажей своего альбома за 95 млн рублей
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ТНТ/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (он же – Алексей Долматов) отреагировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на информацию о том, что миллиардер Игорь Рыбаков намерен выкупить права на его первый альбом, чтобы затем удалить пластинку со всех площадок.

Накануне PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев сообщил, что предприниматель приобретает альбом «Город дорог» у Антона Пронина — продюсера, сооснователя и генерального директора «Монолит Рекордс». Сумма сделки составляет 95 миллионов рублей. По словам бизнесмена, альбом якобы «романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи».

Долматов, в свою очередь, дал понять поклонникам, что не переживает из-за случившегося. Он заявил, что его шокировала сумма сделки.

«Мои люди! Я вас очень люблю! Спасибо вам огромное за поддержку! Очень приятно. Я в шоке, что мой первый альбом стоит больше ляма баксов. Все нормально, едем дальше», — написал Гуф в социальных сетях.

Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, — рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. В 2007 году группа выпустила свой дебютный альбом «Город дорог». Большинство треков посвящено темам употребления запрещенных наркотических веществ, там также есть ненормативная лексика.

Несколько песен в альбоме посвящены бабушке Гуфа Тамаре Константиновне. После этого она стала знаковой фигурой русского рэпа.

Ранее в Роскомнадзоре не исключили удаление альбома Гуфа с площадок.

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