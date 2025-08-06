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Миллиардер Рыбаков не смог выкупить альбом Гуфа

Игорь Рыбаков не смог выкупить альбом Гуфа из-за отказа лейбла его продавать
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РИА Новости

Миллиардер Игорь Рыбаков не смог выкупить альбом «Город дорог» Гуфа (Алексея Долматова) из-за отказа владельца альбома, главы лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина заключить сделку. Об этом предприниматель рассказал в эфире шоу «Центральный канал», запись которого опубликована во «ВКонтакте».

«Я вошел в сделку с Антоном [Прониным], но когда я с ним поделился, что удалю «Город дорог». Он резко сказал «нет», — отметил Рыбаков.

Также предприниматель выразил непонимание, почему Долматов не выкупает свой альбом у «Монолит Рекордс», на котором Пронин «уже 20 лет зарабатывает огромные деньги за прослушивание песен».

31 июля PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев заявил, что предприниматель приобретает альбом «Город дорог» у Антона Пронина. Сумма сделки составляет 95 миллионов рублей. По словам бизнесмена, альбом якобы «романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи».

Позднее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что Рыбаков якобы решил выкупить «Город Дорог» и удалить со всех площадок после того, как Гуф отказался записать с ним фит.

Ранее Гуф признался, что шокирован продажей своего альбома за 95 млн рублей.

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