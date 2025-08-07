На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер Fuze Krec не смог снять в суде статус иноагента

Суд в Москве отказал рэперу Fuze Krec в снятии статуса иноагента
Fuze Krec/VK

Замоскворецкий суд Москвы отказал российскому рэперу Артему Бровкову, известному под псевдонимом Fuze Krec, в удовлетворении его иска в Минюсту РФ с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Отказано в удовлетворении», — говорится в сообщении суда.

Министерство юстиции России признало Бровкова иноагентом в марте. Также в список попали историк Ирина Щербакова (признана в РФ иностранным агентом), политик Ксения Черепанова (признана в РФ иностранным агентом), спортивный комментатор Александр Шмурнов (признан в РФ иностранным агентом), а также проект «Объектив».

В конце июля председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что крымский парламент разрабатывает ряд инициатив для Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, среди них предложение о публичном запрете исполнения произведений иностранных агентов. Соответствующую инициативу они хотят предложить депутатам Госдумы.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российское законодательство об иностранных агентах является самым либеральным в мире.Он отметил, что в других странах, таких как США и Израиль, за подобные нарушения предусмотрены серьезные сроки наказания.

Ранее Верховный суд отклонил жалобу создателя сериала Mr. Freeman на статус иноагента.

