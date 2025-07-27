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Володин назвал российские законы об иноагентах самыми либеральными

Володин назвал российское законодательство об иноагентах самым либеральным
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Российское законодательство об иностранных агентах является самым либеральным в мире. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

Он отметил, что в других странах, таких как США и Израиль, за подобные нарушения предусмотрены серьезные сроки наказания.

По его словам, в России акцент делается на предупреждения и разъяснения, чтобы люди осознали необходимость думать о своей стране и не принимать деньги из-за рубежа, поскольку это может привести к ущербу и разрушению страны.

Володин подчеркнул, что одной из основных целей принятия закона было исключить иностранное финансирование политической жизни. Он заявил, что политическая элита должна быть национально ориентирована, что подразумевает ведение счетов только в российских банках и владение акциями российских компаний. Такое положение, по мнению спикера, гарантирует, что чиновники на всех уровнях — от мэра до министра и депутата — будут работать в интересах развития своей страны.

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