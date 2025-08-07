На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы место и время прощания с народным артистом Сафроновым

Прощание с актером Сафроновым пройдет 9 августа в Малом театре в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сафроновым запланирована на 9 августа, она пройдет на исторической сцене Малого театра. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

О смерти Сафронова стало известно 6 августа. Ему было 84 года.

Церемония прощания с артистом начнется в 11:00 по московскому времени.

Владимир Сафронов окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. В труппу Малого театра он пришел в 1972 году уже зрелым артистом и за годы службы сыграл около 60 ролей. Особенно ярко он проявил себя в пьесах Александра Островского, а также в исторических постановках, которые стали визитной карточкой Малого театра.

Коллеги отметили, что образы, созданные Сафроновым, отличались выразительностью и харизмой. Среди последних ролей артиста — «Петр I» по роману Дмитрия Мережковского и «Мой нежный зверь» по произведению Антона Чехова.

Ранее умер актер Виктор Кондрашкин.

