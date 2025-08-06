Умер народный артист России Владимир Сафронов

Стало известно о смерти народного артиста России Владимира Сафронова. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра.

Заслуженный актер скончался 5 августа. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.

В театре подчеркнули, что он был не только выдающимся мастером сцены, но и уникальным педагогом, чье творчество оставило заметный след в истории театра.

Сафронов окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. В труппу Малого театра он пришел в 1972-м уже зрелым артистом и за годы службы сыграл около 60 ролей. Особенно ярко он проявил себя в пьесах Александра Островского, а также в исторических постановках, которые стали визитной карточкой театра.

Коллеги отметили, что образы, созданные Сафроновым, отличались выразительностью и харизмой. Среди его последних ролей – «Петр I» по роману Дмитрия Мережковского и «Мой нежный зверь» по Чехову.

Владимир Сафронов был не только актером, но и опытным педагогом, воспитавшим не одно поколение артистов. В Малом театре подчеркнули, что будут скучать по нему — его энергии, голосу и сценическим выходам. Коллектив выразил соболезнования родным, близким и друзьям артиста.

Ранее умер актер Виктор Кондрашкин.