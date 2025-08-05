Умер актер Виктор Кондрашкин

Российский актер Виктор Кондрашкин умер 4 августа в возрасте 75 лет

Советский и российский актер Виктор Кондрашкин умер 4 августа в возрасте 75 лет. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

Актер служил более 30 лет в Нижегородском ТЮЗе (ранее — Горьковский), в 1994 году получил звание заслуженного артиста России. Он являлся лауреатом театральных премий Нижнего Новгорода, среди известных ролей — король в спектакле «Голый король» и Гена в фильме-спектакле «Свидетель» 1982 года. Подробности кончины не уточняются.

Также сегодня, 5 августа, стало известно, что художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов скончался на 68-м году жизни.

Борис Юхананов окончил Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино» (1979) и ГИТИС по специальности «режиссер драмы» в мастерской Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева (1986).

Создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр» (1985), был одним из основателей движения «параллельное кино» (1986).

Ранее в Москве нашли мертвым актера Максима Глотова.